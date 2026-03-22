Über drei Viertel der für das «Chancenbarometer» befragten Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz zweifeln gemäss einer Mitteilung vom Sonntag daran, dass die Schweiz militärisch ausreichend auf konventionelle oder hybride Bedrohungen vorbereitet ist. Eine Mehrheit spreche sich dafür aus, das Armeebudget bis 2030 auf mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zu erhöhen.