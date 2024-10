Doch nicht nur die Aktienentwicklung, auch die Quartalszahlen wussten zu überzeugen. "Givaudan schiesst weiter aus allen Rohren", kommentierte ZKB-Analyst Daniel Bürki und nannte die Umsatzentwicklung des 3. Quartals brillant. Insgesamt lobten die Analysten die Absatzentwicklung in den Monaten Juli bis September unisono. Mit 14,1 Prozent hat das organische Umsatzwachstum selbst die kühnsten Schätzungen übertroffen. Positiv heben Experten etwa das starke Abschneiden im Geschäft mit Luxusparfums hervor, das als margenstark gilt. Auch die Goldman Sachs Analystin betrachtet diesen Bereich als wichtigen Treiber für die Zukunft. Soziale Medien und Influencer sowie Promotionen und Innovationen multinationaler Konzerne trügen dazu bei, die Volumen für Riechstoff- Ingredienzien weiter zu steigern, so die Analystin. So erhöht sie ihre Prognose für das organische Umsatzwachstum in der Riechstoff-Division.