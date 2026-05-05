Unternehmen werden reifer

Frederik Schmachtenberg, Partner bei EY und Global Life Sciences Lead for Financial Accounting Advisory Services, betont denn auch im Gespräch mit AWP, dass diese Umsatzzahlen nicht nur aus Produktverkäufen von Biotechunternehmen bestehen, sondern auch aus CDMO-Aktivitäten sowie Lizenzdeals mit Upfront- und Meilensteinzahlungen. «Der Rekordumsatz zeigt auch, dass mehr Unternehmen kommerziell werden und nicht mehr ausschliesslich in der Forschungsphase sind.»