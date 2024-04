Bei den börsenkotierten Unternehmen dagegen hatte die Covid-19-Pandemie eine Art Goldgräberstimmung ausgelöst. In Scharen waren in den Jahren Unternehmen an die Börse gegangen, speziell in den USA, obwohl die jeweiligen Pipelines einen solchen Schritt noch nicht hergaben. In der Folge sind viele Projekte gefloppt und Investoren haben sich die Finger verbrannt.