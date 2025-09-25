Die Schulden zogen laut der Allianz im Vergleich nur um 2,1 Prozent an. So ergab sich ein robustes Wachstum der Netto-Geldvermögen von 5,3 Prozent. Die Schweiz verzeichnet hier pro Kopf einen Wert von knapp 269'000 Euro und liegt hinter den USA (311'000 EUR) auf Platz zwei und deutlich vor anderen Ländern Westeuropas.