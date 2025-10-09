Unter den Verwaltern von Schweizer Aktienfonds macht sich mit Blick auf die Unternehmensergebnisse und die Börsenentwicklung bis Ende Jahr verhaltener Optimismus breit. So bei Johan Utterman, Leiter European Core Equities bei Lombard Odier IM. Die Unternehmensgewinne im zweiten Quartal fielen besser aus als erwartet, begründet er seine Haltung. Darüber hinaus habe sich der Lärm um die Zölle gelegt. «Jede Einigung zur Senkung der Schweizer Zölle wäre natürlich willkommen», fügt Utterman in seiner Stellungnahme für cash.ch an.