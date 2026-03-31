Dieser komme vom Beratungsunternehmen Bain & Company, wo er als globaler Leiter für die Bereiche «Wealth & Asset Management» sowie «Financial Services Market Infrastructure» tätig gewesen sei, hiess es in einer Mitteilung der SIX vom Dienstag. Zuvor hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei der Schweizer Grossbank UBS inne, darunter als CFO Global Wealth Management und CFO UBS Group EMEA.