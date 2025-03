nxtAssets wird zwei Produkte auf die grössten Kryptowährungen Bitcoin und Ether kotieren, die zu 100 Prozent durch die jeweiligen Basiswerte abgesichert sind, wie die SIX am Montag mitteilte. Als Market-Maker fungiere erstmals in diesem Segment die Bank Vontobel, was die Liquidität und Handelseffizienz der ETPs weiter verbessere. Die Gesamtzahl der gelisteten Krypto-Produkte an der Schweizer Börse erhöhe sich damit auf 398.