Der Betriebsertrag belief sich im ersten Semester 2023 auf 771,1 Millionen (+2,6%). Währungsbereinigt wären das 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, wie die SIX am Freitag mitteilte. Die Kostenbasis stieg trotz eines inflationsbedingt anspruchsvollen Umfelds mit 1,4 Prozent nur leicht an. Entsprechend kletterte das operative Ergebnis EBITDA um 5,6 Prozent auf 225,6 Millionen Franken.