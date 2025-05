Die Orascom-Aktien waren 2008 zu einem Kurs von 152 Franken je Aktie an die Schweizer Börse gekommen. Das Unternehmen ist hierzulande vor allem für das Projekt «Andermatt Swiss Alps» im Kanton Uri bzw. das Luxus-Hotel Chedi in Andermatt bekannt. Heute ist die Mehrheit an «Andermatt Swiss Alps» im Privatbesitz von Samih Sawiris, 49 Prozent gehören noch der Orascom DH.