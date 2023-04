Landauf und landab werden derzeit Generalversammlungen durchgeführt, an denen die vorgeschlagenen Dividenden genehmigt werden. Dies ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie Unternehmen Gelder an ihre Aktionäre ausschütten. Im Jahr 2022 wurden durch Rückkaufprogramme an der Schweizer Börse Titel im Wert von 34 Milliarden Franken zurückgekauft. Dies entspricht 3,7 Prozent ihrer Marktkapitalisierung, was über den Werten in Europa und den USA liegt.