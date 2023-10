In der ablaufenden Woche rutschte der Swiss Market Index (SMI) auf den tiefsten Stand in diesem Jahr mit einem Wochenverlust von nahezu 5 Prozent. Es war eine rabenschwarze Woche. "Statt eines goldenen Oktobers erleben die Börsenplätze der Welt einen Herbststurm", sagte ein Börsianer gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Tatsächlich notiert der Schweizer Volatilitätsindex VSMI so hoch wie seit März während der Credit-Suisse-Krise nicht mehr. Der Index quantifiziert das erwartete Risiko und die Schwankungsanfälligkeit am Schweizer Aktienmarkt.