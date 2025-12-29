Galderma übertraf mit allen drei Quartalsabschlüssen in diesem Jahr die Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Zweimal hob das Unternehmen sogar den Jahresausblick an. Zudem überzeugte der Konzern mit positiven Studienergebnissen. Die jüngsten Kurszielanpassungen anderer Expertinnen und Experten überschlugen sich regelrecht: Bank of America und Jefferies hoben just vor zwei Wochen die Schätzungen auf jeweils 190 Franken an - auf ein Rekordniveau also.