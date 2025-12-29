Der zuständige Analyst passte seine Schätzungen für das vierte Quartal 2025 an die aktuellen Wechselkurse an. Zudem hob er seine Umsatzprognose für Nemluvio im kommenden Jahr von 906 Millionen auf 990 Millionen Dollar an. Entsprechend dürfte auch die Core-EBITDA-Marge im Gesamtjahr um 0,4 Prozentpunkte höher ausfallen als bislang angenommen.
Diese Anpassungen scheinen jedoch den hohen Erwartungen der Investorinnen und Investoren nicht entsprochen haben. Sie nehmen Gewinne mit. Entsprechend geriet der Kurs kurz nach Handelsstart unter Druck. Die starken operativen Leistungen des auf Dermatologieprodukte fokussierten Unternehmens im laufenden Jahr haben die Erwartungshaltung deutlich nach oben getrieben.
Galderma übertraf mit allen drei Quartalsabschlüssen in diesem Jahr die Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Zweimal hob das Unternehmen sogar den Jahresausblick an. Zudem überzeugte der Konzern mit positiven Studienergebnissen. Die jüngsten Kurszielanpassungen anderer Expertinnen und Experten überschlugen sich regelrecht: Bank of America und Jefferies hoben just vor zwei Wochen die Schätzungen auf jeweils 190 Franken an - auf ein Rekordniveau also.
Trotz der kräftigen Kursgewinne im laufenden Jahr - auf Jahressicht liegen die Galderma-Titel rund 57 Prozent im Plus - sieht der Marktkonsens weiterhin erhebliches Potenzial. Zehn Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, drei raten zum Halten. Ein Verkaufsrating liegt nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 170,30 Franken und liegt damit gut 6 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.
(cash/AWP)