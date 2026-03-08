Allerdings sieht Ralf Heckner, Schweizer Botschafter in den USA, die Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht nur negativ. «Ich würde nicht ganz ausschliessen, dass man eines Tages auch positiv auf die Wirtschaftspolitik der Administration Trump zurückblickt – auch aus Sicht der Schweiz», sagt er im Gespräch mit der «NZZ am Sonntag». Heckner begründet: «Bleiben die Vereinigten Staaten ein dynamischer Markt mit wachsender Innovationskraft und investiert die Schweiz dort vermehrt, kann sie langfristig stärker von der amerikanischen Prosperität profitieren.»