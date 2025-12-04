Für Geschenke wollen Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten laut einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY in diesem Jahr im Durchschnitt mit 341 Franken rund ein Fünftel mehr ausgeben als im Vorjahr. Am häufigsten verschenkt werden dabei gemäss der am Donnerstag veröffentlichten Analyse Geschenkgutscheine und Geld. Danach folgen Spielwaren und Lebensmittel wie Süsswaren. Aber auch Kleidung, Bücher und Kosmetika seien weiterhin beliebt.