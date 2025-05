Der für Wirtschaft zuständige chinesische Vizepremierminister He Lifeng soll ebenfalls am Freitag in Genf eintreffen. Auch hier sind die Herausforderungen gross. Die Schweizer Diplomatie will das Freihandelsabkommen überarbeiten. Der chinesische Markt gewinnt an Gewicht, wenn Schweizer Exporte in den USA mit Zöllen behindert werden.