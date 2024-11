CEO Jean-Jacques Henchoz übergibt die Konzernführung zum 1. April 2025 an den derzeitigen Finanzchef Clemens Jungsthöfel (54), wie der Dax-Konzern am Freitag in Hannover mitteilte. Der 60-Jährige Schweizer verlängere seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht und scheide Ende März aus dem Vorstand aus.