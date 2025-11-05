Die Schweiz verfügt seit Jahren über ein sehr ausgewogenes Stärkenprofil. Die Schweizer Chemie- und Pharmaindustrie kann sich in allen vier Dimensionen einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Keines der anderen 39 Länder, die im GICI 2024 erfasst werden, kann in allen vier Säulen ein vergleichbares Stärkeniveau erreichen.