Händler verwiesen auf nachlassende Sorgen um den Ausbau von Rechenzentren und die Perspektiven der künstlichen Intelligenz. Auch der deutliche Kursrückgang bei Nvidia brachte die Erholung der übrigen Halbleiterwerte nicht ins Wanken. Die Nvidia-Aktie brach zwischenzeitlich zweistellig ein und schloss 4,3 Prozent tiefer.
Am Markt schichteten Anleger offenbar in andere Halbleiterwerte wie AMD (+5,9 Prozent) und Broadcom (+5,5 Prozent) um. Zusammen mit Kursgewinnen von Schwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft half das dem Nasdaq 100, die anfänglichen Verluste grösstenteils aufzuholen. In Asien setzt sich die Erholung am Freitag fort: Advantest legen in Tokio 5,9 Prozent zu, Tokyo Electron 3 Prozent.
Bei den hiesigen Chipwerten ist die vorangegangene Korrektur allerdings noch nicht vollständig aufgeholt. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms vor Wochenfrist hatten Anleger den KI-Boom grundsätzlich infrage gestellt. Sie fürchteten eine strengere KI-Regulierung und einen langsameren Ausbau von Rechenzentren. In jener Woche verloren AMS Osram 19,8 Prozent, Inficon 10,7 Prozent, Comet 9,9 Prozent und VAT 7,1 Prozent.