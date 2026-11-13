Am Markt schichteten Anleger offenbar in andere Halbleiterwerte wie AMD (+5,9 Prozent) und Broadcom (+5,5 Prozent) um. Zusammen mit Kursgewinnen von Schwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft half das dem Nasdaq 100, die anfänglichen Verluste grösstenteils aufzuholen. In Asien setzt sich die Erholung am Freitag fort: Advantest legen in Tokio 5,9 Prozent zu, Tokyo Electron 3 Prozent.