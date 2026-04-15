Der Rückgang ist vor allem auf die gesunkene Bewertung vieler Kryptowährungen zurückzuführen, zumal in die Bewertung jeweils auch die Marktkapitalisierung der zum Unternehmen oder der Stiftung gehörenden Kryptowährung einfliesst. Bei der in Zug ansässigen Ethereum Foundation beläuft sich diese derzeit auf rund 280 Milliarden US-Dollar.