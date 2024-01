Auch der Einkaufstourismus bleibt der Studie zufolge ein Einflussfaktor für den hiesigen Detailhandel: Zwar steigen die Preise in den Nachbarsländern inflationsbedingt stärker als in der Schweiz. Dennoch dürfte es die hiesige Bevölkerung auch 2024 in die Läden ennet der Grenze ziehen.