Der Gesamtumsatz im hiesigen Detailhandel stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 0,6 Prozent, wie das Marktforschungsinstitut NielsenIQ am Dienstag mitteilte. Während der Food-Bereich um 0,9 Prozent zulegte, stagnierte der Non-Food-Sektor mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent.