Die um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze stiegen im August 2024 im Vergleich zum Vorjahr nominal um 1,9 Prozent. Dies sei die stärkste Zunahme seit Juni 2023, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag aufgrund provisorischer Ergebnisse mit. Real - also unter Berücksichtigung der Teuerung - lag das Plus gar bei 3,2 Prozent. Das höhere reale Wachstum sei auf den Rückgang der Teuerung zurückzuführen, so das BFS.