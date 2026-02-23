Damit sind sie seit Anfang August 2024 um rund 75 Prozent auf den höchsten Stand seit Herbst 2010 gestiegen. Auf dem Niveau dieses 15-Jahres-Hochs haben sie das Potenzial mittelfristig nun aber offenbar ausgeschöpft - dies zumindest nach Ansicht der Grossbank UBS. Sie stuft die Aktien der KMU-Bank auf «Neutral» von «Buy» herab. Diese Anpassung der Einstufung nehme er angesichts der starken Performance der Aktie und aufgrund der Bewertung vor, schreibt zuständige Analyst.