Es ist aber nicht nur die Dividendenrendite, welche ins Gewicht fällt. Auch bei der Bewertung gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) scheinen die Swisscom-Titel teuer bewertet. Das KGV beträgt 21x im Vergleich zum langfristigen Durchschnitt von 18x. Das zeigen Daten von Bloomberg. Und ein Blick nach Deutschland zeigt, dass die Deutsche Telekom es lediglich auf ein KGV von 11x bringt.