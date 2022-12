Steigende Energiepreise belasten Personen mit selbstbewohntem Wohneigentum. In einem am Dienstag veröffentlichten Comparis-Umfrage geben 10,4 Prozent der Immobilienbesitzenden an, stark unter den höheren Energiepreisen zu leiden. Für weitere 45,0 Prozent ist die stärkere Belastung spürbar.