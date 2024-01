Starke Preisanstiege in Tourismusregionen

Am stärksten stiegen die Preise wie in den Vorjahren in den Tourismusregionen. Eigentumswohnungen auf dem Zweitwohnungsmarkt verteuerten sich gemäss Wüest Partner um über 6 Prozent, Einfamilienhäuser gar noch stärker. Dabei zeigten sich bei den Eigentumswohnungen grosse Unterschiede. So sanken in der Westschweiz (ohne Wallis) die Preise leicht, dagegen nahmen sie in der Zentralschweiz im zweistelligen Prozentbereich zu.