Die Kontroverse um die Beziehungen der Schweiz zur EU erinnert an die Brexit-Debatte, die die britische Politik seit Jahren beherrscht. Sie ist geprägt von emotionaler Sprache und düsteren Warnungen, dass ein neues Abkommen zu unkontrollierter Einwanderung führen und die Schweiz in einen EU-Vasallenstaat verwandeln würde. Solche Befürchtungen sind auch in Europa aufgetreten, zuletzt beim Wahlsieg von Geert Wilders in den Niederlanden.