Ein Wachstumstreiber sei dabei der Energiehunger von Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI). Die Lösungen von ThomasLloyd stellten nachhaltige ‌Energie schneller und günstiger zur Verfügung als traditionelle Alternativen. ThomasLloyd-Chef Michael Sieg sprach von einem grundlegenden Wandel beim Beweggrund zum Einsatz von nachhaltiger Energieinfrastruktur. «Was als Klimaproblem begann, hat sich zu einer ​dringenden ​wirtschaftlichen und nationalen Sicherheitsfrage entwickelt, insbesondere da ⁠KI und Rechenzentren die Energienachfragemuster neu gestalten.»