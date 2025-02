Asylgesuche aus Eritrea kommen nach Afghanistan und der Türkei denn auch am dritthäufigsten vor. Die Schweiz sucht bereits seit Längerem Lösungen für deren Abschiebung, wenn der Asylantrag abgewiesen wurde. Geprüft wird etwa die Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten. Der Bund will ausserdem wieder eine Verbindungsperson für Gespräche in die Region entsenden.