Für wieder mehr Zuversicht und Entlastung habe vor allem die Senkung der US-Zölle Mitte November von 39 auf 15 Prozent gesorgt, hiess es. Trotz der etwas besseren Stimmung lasse sich indes noch keine nachhaltige Trendumkehr hin zu einem nachhaltigen Wachstum ableiten. Denn vier von fünf der befragten Unternehmen rechnen lediglich mit geringfügigen Veränderungen ihres Exportvolumens.