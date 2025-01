In einer regionalen Betrachtung bezogen Europa (+3,9 Prozent) und Nordamerika (+6,7 Prozent) mehr Güter aus der Schweiz. Alleine in die USA schwoll der Warenwert des exportierten Güter um 7,9 Prozent an. Die Lieferungen nach Asien verzeichneten dagegen einen Rückgang von 1,8 Prozent.