Konkret kletterten die Ausfuhren im gesamten Jahr 2024 um 3,2 Prozent auf 282,9 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherung (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Die Einfuhren nahmen auf der anderen Seite 1,6 Prozent auf 222,3 Milliarden ab, so dass ein neuer Rekordüberschuss von 60,6 Milliarden in der Handelsbilanz resultierte.