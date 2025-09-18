Der hohe Juli-Wert und auch die zum Teil sehr hohen US-Goldexporte in den Vormonaten haben mit Donald Trump zu tun. Der Machtwechsel zu Trump führte wegen der grassierenden Unsicherheit zu einer sehr hohen Goldnachfrage in den USA - und dieses Gold wurde grösstenteils in Schweizer Raffinerien in andere Barrengrössen umgeschmolzen. Die Schweiz ist damit eine Drehscheibe im Goldhandel, was sich in den Exportzahlen niederschlägt.