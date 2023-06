Insgesamt exportierten Schweizer Unternehmen im Berichtsmonat Waren im Wert von 21,1 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Damit sanken die Ausfuhren zum Vormonat (saisonbereinigt) nominal um 6,8 Prozent. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Minus von 5,2 Prozent. Dieser Rückgang folgt auf ein Startquartal, in dem die Exporte deutlich angezogen hatten.