Auch die Ausfuhren in die USA legten wieder zu. Derweil schossen die Importe vor allem wegen der Pharmabranche regelrecht in die Höhe. Die Exporte stiegen saisonbereinigt nominal um 1,5 Prozent auf 23,23 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte allerdings ein leichtes Minus von 0,1 Prozent.