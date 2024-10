Seit einigen Jahren sind die Bilder bekannt: Grüne Berglandschaft und die Skipisten aus technischem Schnee. Für tiefer gelegene Skigebiete sind die höheren Temperaturen existenzgefährdend. In den letzten 50 Jahren wurden in Frankreich bereits 180 unrentable Skigebiete geschlossen. Jetzt steht auch in der Schweiz eine beliebte Wintersportdestination vor dem Aus.