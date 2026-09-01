Schub gaben zuletzt die unerwartet positiven Zahlen zum ersten Halbjahr, die Ende Juli vorgelegt wurden. Der Konzerngewinn stieg um 87 Prozent auf 216 Millionen Franken; Analysten hatten mit 168 Millionen Franken gerechnet. Die Summe der verwalteten Vermögen kletterte um 8 Prozent auf 252,2 Milliarden Franken und befand sich damit in den Markterwartungen. Zudem wurde eine CET1-Quote von 23,2 Prozent ausgewiesen. CET1 steht für «Common Equity Tier 1» und bezeichnet das harte Kernkapital einer Bank. Um diese Grösse dreht sich auch die Diskussion zur Regulierung systemrelevanter Banken wie der UBS.