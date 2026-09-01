Ein Minus von 2,25 Prozent setzt die Valoren der Bank Vontobel auf 91,10 Franken zurück. Dennoch bewegen sie sich auf historisch hohem Niveau. Denn dank eines 0,43-prozentigen Zuwachses schlossen die Titel am Montag bei 93,20 Franken. Im Laufe des Handels ging es sogar bis auf 93,30 Franken hoch. Damit hatten die Aktien des Vermögensverwalters den besten Stand seit dem Jahreswechsel 2000/2001 erreicht - ein 25-Jahres-Hoch.
Schub gaben zuletzt die unerwartet positiven Zahlen zum ersten Halbjahr, die Ende Juli vorgelegt wurden. Der Konzerngewinn stieg um 87 Prozent auf 216 Millionen Franken; Analysten hatten mit 168 Millionen Franken gerechnet. Die Summe der verwalteten Vermögen kletterte um 8 Prozent auf 252,2 Milliarden Franken und befand sich damit in den Markterwartungen. Zudem wurde eine CET1-Quote von 23,2 Prozent ausgewiesen. CET1 steht für «Common Equity Tier 1» und bezeichnet das harte Kernkapital einer Bank. Um diese Grösse dreht sich auch die Diskussion zur Regulierung systemrelevanter Banken wie der UBS.
Nach einem Rekord-Halbjahr gehe Vontobel «mit einer starken Bilanz und mit klarem strategischen Fokus ins zweite Halbjahr 2026», notierte der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB), Daniel Regli, in seiner Einschätzung zum Erstsemesterbericht. Allerdings könne nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Resultate in dieser Form wiederholen werden.
Neben den Geschäftszahlen ist die Aktie für Investoren unter verschiedenen weiteren Gesichtspunkten interessant. Die Dividendenrendite liegt bei 3,3 Prozent, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 13,7x. Damit befinden sich die Valoren der Bank Vontobel in etwa auf Augenhöhe mit den Titeln der Bank Julius Bär.
Alle der - nicht nicht sehr zahlreichen - Analysten, welche Vontobel abdecken, stehen momentan an der Seitenlinie. Fünf «Halten»-Ratings stehen null «Kaufen»- und null «Verkaufen»-Ratings gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut AWP-Analyser bei 82,80 Franken. Es deutet auf einen 11,2-prozentigen Kursverlust in den kommenden zwölf Monaten hin.
Derweil hat der zuständige Analyst von Octavian im August einen Ausreisser nach oben gesetzt, indem er das Kursziel auf 100 von 64 Franken angehoben hat. Der neue Zielwert lässt auf einen Kursgewinn von 7,3 Prozent hoffen.