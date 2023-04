Zuletzt hat die Aktie Rückenwind auch durch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bekommen. So rechnen Analysten bei der Privatbank mit zusätzlichen Geldzuflüssen in den kommenden Quartalen, während die neue UBS wohl mit Abflüssen konfrontiert ist. Die Übernahme wird nach den Quartalszahlen der Credit Suisse und der UBS auch von mehreren Analysten kritisch begutachtet, was sich in Kurszielsenkungen für die Grossbanken manifestiert.