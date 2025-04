«Sie wird ihren Ermessensspielraum noch mehr ausnutzen und befürwortet eine klare gesetzliche Grundlage für Frühinterventionen, um bei Missständen noch früher eingreifen zu können», erklärte die Finanzmarktaufsicht Finma am Dienstag anlässlich der Jahrespressekonferenz in Bern. Bei der UBS, die die Credit Suisse in einer Not-Übernahme schluckte, habe die Finma die Zahl der Vorort-Kontrollen im In- und Ausland im vergangenen Jahr auf 45 (2023: 34) erhöht.