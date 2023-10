Cyber Security wieder vermehrt im Fokus

Wieder stärker in den Fokus rückt bei den Schweizer Finanzchefs derweil die Cyber-Sicherheit. Zum ersten Mal seit 2021 sei sie wieder unter den Top 10 auf der Risikoliste für Unternehmen, heisst es in der Umfrage. Zurückzuführen sei dieser Prioritätsanstieg auf die immer höhere Anzahl an Cyberattacken auf Unternehmen, die oft gravierende Folgen haben für das operative Geschäft und in Lösegeldforderungen und Erpressungsversuchen resultieren.