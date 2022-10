Die Finanzverantwortlichen der Schweizer Unternehmen würden die Konjunkturaussichten deutlich schwächer beurteilen als vor einem halben Jahr, so der Befund der am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter 127 Managern. Konkret gingen in der Befragung zum zweiten Halbjahr 2022 bereits gut ein Drittel der befragten CFOs von einem deutlichen Wachstumsrückgang aus. Vor sechs Monaten seien es erst 22 Prozent gewesen.