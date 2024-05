Andererseits gewinnen die Bereiche künstliche Intelligenz und Automatisierung weiter an Bedeutung. In der Konsequenz führt dies laut der Studie zu einer geringeren Einstellbereitschaft und einer schrumpfenden Belegschaft. Die zeige sich auch in den Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco, welches zuletzt eine Abnahme der offenen Stellen konstatierte sowie für das laufende Jahr eine steigende Arbeitslosigkeit prognostiziert.