"Die SNB-Gewinnausschüttung ist grundsätzlich in vielen Kantonen ein relevanter Posten in den kantonalen Budgets. Es liegt in der Kompetenz und Verantwortung jedes einzelnen Kantons, der Lage Rechnung zu tragen", sagte Stocker am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.