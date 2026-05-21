Die Finanzministerin sieht die Schweizer ​Banken im internationalen Wettbewerb gut aufgestellt. Die Branche profitiere vom guten Umfeld, das die Schweiz biete. ‌Sie strich auch den Wert der Stabilität heraus. «Als Kundin bin ich lieber bei einer stark kapitalisierten Bank als bei einer Bank, bei der man nie so ​genau ​weiss, gibt es die morgen ⁠noch.» Dies sei gerade in der Vermögensverwaltung essenziell.