Bei der 2023 in Schieflage geratenen und schliesslich von der UBS übernommenen Credit Suisse habe es in Teilen des Instituts an Kapital gemangelt, erklärte Finanzministerin Karin Keller-Sutter in einem am Samstag veröffentlichten Interview der «CH Media»-Zeitungen. Mit einer ausreichenden Kapitalisierung hätte die Credit Suisse etwa die tiefrote Zahlen schreibende Investment-Bank in den USA frühzeitig schliessen oder verkaufen können. «Wenn wir diese Regelung jetzt anpassen, wird das Folgen für Wachstum und Grösse der UBS haben. Kurz gesagt: Wachstum wird teurer.»