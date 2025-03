Aber es geht auch um ein grösseres Problem. Der Status der Schweiz als sicherer Hafen für die Reichen der Welt wurde durch die Krise der Credit Suisse in Frage gestellt, und Politiker befürchten auch, dass die neue kombinierte Bank einfach zu gross ist — doppelt so gross wie die heimische Wirtschaft. Die aktuellen geopolitischen Turbulenzen und die schwankenden Märkte sollten die Schweizer Erfahrung im Umgang mit Geld in den Vordergrund stellen — dennoch besteht die Gefahr, dass der Finanzplatz gegenüber Singapur und Dubai an Boden verliert.