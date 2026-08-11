KI-Kompetenzen stark gefragt

Eine ergänzende Umfrage zeigt derweil, dass KI-Kompetenzen zunehmend auch einen direkten Einfluss auf die Löhne haben. 56 Prozent der Schweizer Arbeitgeber geben an, für Fähigkeiten im Umgang mit Künstlicher Intelligenz einen Lohnaufschlag bezahlen zu wollen. Bei Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden sind es sogar 66 Prozent. Gleichzeitig bleiben auch menschliche Fähigkeiten gefragt: Besonders hoch bewertet werden etwa kritisches Denken und Problemlösungskompetenz.