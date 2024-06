Ein hochrangiger Finanzexperte, der nicht genannt werden wollte, prognostizierte, dass UBS ihre Finanzierungskosten um einen hohen zweistelligen Basispunktbetrag erhöhen könnte, sobald sich die regulatorischen Risiken verringerten. Thorsten Pauli, Schweiz-Chef von Bank of America, wies darauf hin, dass die Preise für Transaktionen in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten im Vergleich zum übrigen Europa stets niedriger waren. «Das Gleiche gilt für die Kreditkosten, die in der Schweiz niedriger waren als in Kontinentaleuropa.»